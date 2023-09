Spaccio e consumo di droga fuori dalla scuola, controlli serrati a Macerata: sanzionati alcuni giovani trovati con l'hashish

MACERATA - Spaccio e uso di droga fuori dalla scuola. Nella giornata di ieri, personale della Questura di Macerata ha svolto un'operazione di Polizia a costrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, in particolare nelle zone antistanti le scuole e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, specialmente nelle fasce orarie coincidenti con l'inizio ed il termine delle attività scolastiche.

Fermati alcuni giovani

Nei pressi dei giardini di via Isonzo, nelle vicinanze dell’Istituto “San Giuseppe”, personale della Squadra Mobile della Questura ha proceduto al controllo di alcuni giovani con precedenti per reati in materia di stupefacenti. In particolare, due giovani extracomunitari, dopo averli perquisiti, venivano trovati in possesso di hashish, poi sequestrato, e nei loro confronti scattava una sanzione amministrativa per uso personale.