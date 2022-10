Sferisterio, in 24 per l'incarico di sovrintendente: a Macerata parte la selezione

MACERATA - Sono scaduti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’incarico di sovrintendente (biennio 2022-24) dell’Associazione Arena Sferisterio. Sono pervenute 24 manifestazioni di interesse che saranno esaminate durante la riunione del CdA in programma a Macerata domani, martedì 11 ottobre 2022.

Lo Statuto

Nella seduta dello scorso 6 settembre, il CdA - come prevede lo Statuto - aveva deliberato di indire una manifestazione di interesse pubblico per selezionare al più presto un professionista con le migliori competenze in materia gestionale, economica, amministrativa e produttiva per guidare il teatro di tradizione maceratese.