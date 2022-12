​Segreteria del Pd: a Macerata nasce il coordinamento per Stefano Bonaccini. Svelati i nomi dei responsabili

MACERATA- Da un gruppo aperto e di libera partecipazione, è nato nei giorni scorsi il coordinamento per la federazione provinciale di Macerata a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Partito Democratico. Nei prossimi giorni, oltre a far crescere la sua partecipazione, contribuirà ad aiutare ed aprire i vari comitati locali. Dopo la creazione di un gruppo regionale numerosi militanti e simpatizzanti nella provincia maceratese, hanno costituito il coordinamento con l'intento di organizzare un largo sostegno alla mozione trasversale che presenta il candidato segretario Stefano Bonaccini.

I partecipanti

Tra di loro numerosi i tesserati al Partito Democratico in larga parte giovani o nuove figure avvicinatesi negli anni alla militanza, ma anche semplici esterni o simpatizzanti che apprezzano la figura del presidente Bonaccini. Presenti però anche molti amministratori e altre cariche. I responsabili del coordinamento sono Marco Belardinelli, che sarà referente e responsabile della comunicazione, Jacopo Carelli attuale consigliere comunale a Montecassiano, Claudio Cavallaro consigliere comunale di Castelraimondo che sarà referente per gli amministratori, Alessandro Marcolini consigliere comunale a Macerata anch'egli referente per gli amministratori, Valentina Mordini, Matteo Pascucci, Chiara Ridolfi che si occuperà dell'organizzazione e dell'agenda degli appuntamenti congressuali e Alessia Scoccianti come responsabile social e tesserati.