Nuovi sottopassi di collegamento tra i binari e marciapiedi sistemati: stazioni di San Severino Marche e Tolentino più accessibili

SAN SEVERINO MARCHE - Lavori completati, nuovo look. Adesso è più facile partire ed arrivare alle stazioni di Tolentino e San Severino Marche, situate sulla linea Civitanova-Albacina.

Nel dettaglio Rete Ferroviaria Italiana ha attivato nei due scali i nuovi sottopassaggi di collegamento tra i binari, con rampe e scale di accesso, che consentono di eliminare gli attraversamenti a raso dei binari e rendono agevole la mobilità anche per le persone su sedie a rotelle. Nell'occasione sono stati anche realizzati i nuovi secondi marciapiedi di stazione, allo standard europeo di 55 cm per facilitare la salita e la discesa dai treni; in una seconda fase verranno innalzati anche i due marciapiedi dei primi binari delle due stazioni. L’intervento si completa con l’inserimento di percorsi tattili per ipovedenti. Circa quattro milioni di euro l’investimento economico complessivo di RFI.

APPROFONDIMENTI IL DONO La Pasqua al tempo del Covid con il Rotary al fianco della Croce...

Gli interventi negli scali di San Severino Marche e Tolentino sono nuovi tasselli del più ampio programma che RFI ha intrapreso nelle Marche per riqualificare le stazioni, migliorarne la vivibilità, accrescere gli standard di sicurezza ed accessibilità ed offrire un servizio sempre migliore ai viaggiatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA