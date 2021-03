La Pasqua al tempo del Covid con il Rotary al fianco della Croce Rossa: giocattoli regalati per i bambini

MACERATA - Giocattoli da parte del Rotary Club di Macerata per il comitato locale della Croce Rossa. Un’idea nata da un momento di condivisione tra i rispettivi presidenti, Stefano Cudini e Rosaria Del Balzo Ruiti, sui bisogni dei cittadini nell’avvicinarsi alla Pasqua al tempo della pandemia da Coronavirus.





«Questa dei giocattoli sembra una necessità più piccola ma è davvero molto importante per i bambini - ha sottolineato la presidente della Cri Macerata -. Minori che sono adesso a casa, non potendo uscire, costretti a passare gran parte delle loro giornate davanti a un computer, che hanno anche bisogno di un momento in cui si possa crescere giocando». Un dono che non è solo un gioco, ma che rappresenta anche formazione e uno strumento per alleviare la mancanza di una amicizia con cui condividere le difficoltà attuali.



«Le famiglie in difficoltà che si rivolgono a noi ci chiedono anche giocattoli - ha aggiunto Del Balzo Ruiti -, e come sempre accade quando si chiede con il cuore il presidente Cudini ci ha risposto con questa straordinaria donazione che renderà sicuramente una Pasqua più serena a tanti bambini, consentendo loro di sentire meno il peso di questo orribile momento che stiamo vivendo». Il Rotary Club Macerata opera sul territorio ormai dal 1954: «Uno dei nostri obiettivi del nostro Club è quello di fare iniziative utili per la comunità e l’attualità segnata dal Covid ci ha fatto subito accogliere la richiesta della Croce Rossa - ha spiegato il presidente Cudini -, anche perché i bambini forse sono quelli più dimenticati in questa situazione. Sentiamo come logico parlare molto delle necessità sanitarie, ma nelle famiglie si annida anche la solitudine dei minori».



Da qui la mobilitazione per l’iniziativa e la successiva consegna dei pacchi con i giocattoli ai volontari della Cri di Macerata: «Sono io a ringraziare la presidente Del Balzo Ruiti per averci segnalato questa urgenza - ha concluso Cudini -, il nostro club è attivo in maniera costante sul territorio, questa è una delle importanti iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi sempre con l’obiettivo di dare un sollievo e contribuire alla crescita della comunità maceratese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA