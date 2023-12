Affetto da Alzheimer esce di casa e scompare: dopo qualche ora il sollievo a San Severino Marche

SAN SEVERINO - Allarme a San Severino per la scomparsa di un anziano di 86 anni affetto da Alzheimer che è stato ritrovato poco dopo dai vigili del fuoco. L’uomo era uscito di casa verso le 16 e la moglie, non vedendolo tornare, aveva lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di San Severino per avviare le ricerche dell’anziano. Poco dopo l'uomo è stato ritrovato poco distante dalla sua abitazione e affidato alle cure dei sanitari del 118.