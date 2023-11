SAN SEVERINO Operaio travolto dal grosso ramo di un albero, ricoverato a Torrette in gravi condizioni. Un infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina tra San Severino e Castelraimondo, nella zona della chiesa di Sant’Eustachio, alla Valle dei Grilli. L’allarme è scattato intorno alle 9.30. L’uomo, dipendente di una ditta, era impegnato nella pulitura degli argini del fiume Potenza.





Secondo una prima ricostruzione fatta dagli ispettori dello Spsal dell’Ast (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’azienda sanitaria maceratese) diretti dalla dottoressa Lucia Isolani, l’operaio di 63 anni stava tagliando un grande tronco sugli argini del corso d’acqua quando, per cause ancora in corso di accertamento, questo sarebbe caduto sopra un’altra pianta. A quel punto, un grosso ramo si è staccato dall’albero e ha travolto l’operaio colpendolo violentemente alla testa. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, e gli operatori sanitari del 118. Sono stati loro a prestare le prime cure al ferito - originario di Cingoli - ma, viste le gravi condizioni, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’operaio avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverato nella struttura sanitaria dorica.

Gli ispettori Spsal in azione



Ora spetterà agli ispettori dello Spsal verificare quanto accaduto e se tutte le misure di sicurezza sono state rispettate. Da capire anche se l’uomo, al momento dell’incidente, indossasse il caschetto di protezione per il capo. Continua, quindi, la triste conta degli infortuni sul lavoro. Secondo i dati illustrati il mese scorso, in occasione della Giornata delle vittime sul lavoro, nelle Marche nel 2022 sono stati denunciati 13.018 infortuni e 11.094 nel 2023 (-14,8%), con Macerata che segue la stessa linea: 2.805 infortuni nel 2022, 2.316 nel 2023 (-17,4%). In regione sono state 20 nel 2022 le persone che hanno perso la vita a fronte dei 17 del 2023, nel Maceratese tre nel 2022 e due nel 2023.