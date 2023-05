Cingoli, gli cade la gomma di un escavatore sulla gamba. Paura nel cantiere: un 42enne in eliambulanza all'ospedale

CINGOLI Incidente sul lavoro stamattina (8 maggio), in una cava di Cingoli. Un operaio di 42 anni stava sostituendo la gomma di un escavatore quando, per cause in corso di accertamento, la stessa gli è caduta rovinosamente su una gamba.

L'intervento sul posto

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Vista la situazione, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse fratture all'arto.