Treia, cade dalla scale e fa pensare al peggio: un autotrasportatore in eliambulanza all'ospedale di Torrette

TREIA Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio (16 maggio) a Passo di Treia. Gli ispettori dello Spsal sono intervenuti per chiarire la dinamica di quanto accaduto in un’azienda di produzione di semilavorati metallici. Un autotrasportatore 54enne è caduto da un'altezza di circa due metri.

Il trasporto all'ospedale

L’uomo, per sistemare il carico del rimorchio, è salito su una scala che per sfondamento lo ha fatto precipitare a terra. Vista la dinamica dell'incidente, il lavoratore è stato trasportato in eliambulanza ad Ancona, all’ospedale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.