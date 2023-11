Macerata, morte sul lavoro: Doriano Maggiori, colpito da un ramo, si è spento dopo 24 ore di agonia. Aveva 63 anni, è la 20esima vittima in 10 mesi

SAN SEVERINO Non ce l’ha fatta Doriano Maggiori, l’operaio di 63 anni vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina a San Severino. È morto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove era stato ricoverato in gravissime condizioni subito dopo l’incidente.

Una comunità sotto choc

Sotto choc la comunità di Apiro dove il 63enne coltivatore - nato a Cingoli - risiedeva.

L'operaio stava lavorando nella zona della Valle dei Grilli alla pulizia degli argini del fiume Potenza quando uno dei tronchi che aveva tagliato è caduto su un albero da cui si è staccato un grosso ramo che lo ha colpito alla testa. Subito soccorso dai sanitari del 118, Maggiori era stato trasportato in gravissime condizioni a Torrette dove è morto.

In 10 mesi 20 vittime e quasi 13mila infortunati

Da gennaio a settembre sono state 12.482 le denunce di infortunio sul lavoro con 20 vittime nelle Marche, secondo i dati aggioranti dell'Inail. Dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, che analizza i dati ufficiali Inail, emerge che le Marche sono in zona arancione, con un’incidenza di infortuni mortali superiore al valore medio nazionale. La provincia che ha l’indice peggiore è Ancona che, con 8 mortali (esclusi quelli in itinere) su 195.986 occupati, ha un indice di 40,8. Segue Fermo con 28 davanti ad Ascoli (23,2), Pesaro-Urbino (19) e Macerata (15,7). Per quanto riguarda gli infortuni mortali sono i lavoratori di età più avanzata (gli over 65 anni) a essere più a rischio rispetto ai più giovani, dato in parte spiegabile con la minore reattività nelle situazioni di pericolo e alla troppa sicurezza nello svolgere attività abitudinarie.