SAN SEVERINO - Lutto a San Severino per l’improvvisa scomparsa di Alberto Piantoni, conosciuto da tutti come “Alberto di Cesolo”, nome che lo distingueva per la sua attività di speaker radiofonico con Radio Nuova Macerata. È stato responsabile del reparto gastronomia del Cityper del centro commerciale La Rancia di Tolentino, del Valdichienti all’Ipersimply e del Conad di Loreto.



Aveva 61 anni e da circa due era in pensione. È scomparso nella serata di lunedì, colpito da un malore improvviso nella sua abitazione dove si trovava insieme ai suoi cani. Sono state la moglie e una delle due figlie, al rientro a casa, a trovarlo senza vita. Hanno subito avvertito il 118: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A San Severino, Piantoni, originario della frazione di Cesolo, era molto conosciuto e stimato. «Era sempre elegante nell’abbigliamento, indossava sempre giacca e cravatta – racconta la figlia Francesca – era una persona sicura, sempre pronta ad aiutare il prossimo, era gentile. Amava la musica. Ultimamente aveva realizzato a casa uno studio radiofonico così non doveva recarsi a Macerata per trasmettere». Oltre alla famiglia e al lavoro, Alberto Piantoni si è dedicato da sempre alla sua grande passione la radio. «Alberto di Cesolo - è il messaggio di Radio Nuova Macerata sulla pagina di Facebook - è salito in cielo. Se n’è andato lasciando un grande vuoto alla radio dove collaborava dal 1992. Aveva sempre “voluto esserci”, realizzando trasmissioni periodiche in cui amava intervistare cantanti più o meno famosi. Aveva una voce radiofonica, di quelle che si notano subito, potente, pulita, ma soprattutto una dolcezza d’animo e un’affabilità difficili da incontrare. Nel suo studio a casa confezionava il suo programma dal titolo Serata con Alberto di Cesolo, in onda il lunedì alle 20.30. Era uno speaker gentile che metteva a suo agio i tanti ospiti, più o meno famosi, tra questi: Grazia Di Michele, Nick Luciani dei Cugini di Campagna, Michele Serrani, Sandro Giacobbe, Andrea Mirò, la poetessa Ilaria Celestini». Piantoni lascia la moglie Katja, le figlie Francesca e Patrizia. I funerali si svolgeranno oggi alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria della Pieve a San Severino.