Paolo, stroncato da un male a 27 anni Da poco aveva perso entrambi i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Lutto a Recanati per la morte del 27enne Paolo Mancinelli, stroncato da una malattia contro la quale ha combattuto per diverso tempo. Il giovane lo scorso anno aveva perso entrambi i genitori. Proprio a causa della malattia era costretto a usare una stampella e a lasciare il lavoro di operaio in una ditta di Montelupone. E' morto giovedì scorso nella sua abitazione del quartiere di Villa Teresa. Lascia la compagna Katy, il figlio Edoardo e i fratelli Romina e Valentino. Tanti gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia in questo momento di profondo dolore.