«Quel posto è nostro» Bulle sul bus picchiano una studentessa

RECANATI - Ragazza presa a calci e pugni per un posto in corriera. L’episodio di violenza è avvenuto martedì poco dopo le 13,30 sul bus che giornalmente trasporta gli studenti delle scuole superiori da Recanati a Porto Recanati. Ad entrare in azione un gruppetto di bulle straniere coetanee della vittima, una studentessa portorecanatese appena 18enne. Il gruppetto si era accaparrato una fila di posti a sedere sul mezzo per i propri amici. La ragazza è finita all'ospedale.