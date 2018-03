Esce da centro commerciale e viene aggredita dalle bulle Diciottenne muore in strada

"Ecco cosa può fare il bullismo", mamma pubblica foto choc del figlio di 12 anni dentro la bara

Era andata alper fare delle compere, dopo avrebbe raggiunto la madre e la sorella, ma in realtà non le ha più viste.è morta a solidopo essere statada un gruppo diLa ragazza all'uscita dal centro commerciale Int Victoria Center di Nottingham è stata raggiunta da un gruppo di bulle che l'hanno picchiata a morte, come riporta la stampa locale. La scena si è svolta sotto gli occhi di molte persone che non solo non sono intervenute ma non hanno nemmeno chiamato i soccorsi. Dopo che il corpo della 18enne giaceva a terra ormai da tempo sono state allertate le autorità che hanno chiamato i soccorsi e provato a salvare la ragazza.Mariam è finita in coma a causa delle percosse, ma non si è più svegliata morendo pochi giorni dopo l'aggressione. La 18enne sarebbe stata colpita a più riprese e da diverse ragazze con pugni violenti al volto, poi rincorsa, insultata e picchiata ancora. Ora la polizia sta cercando di capire cosa possa essere successo e rintracciare le colpevoli della tragedia: «Sappiamo che c'erano molte persone alla fermata dell'autobus quando è avvenuto l'assalto e stiamo esortando le persone a farci sapere qualsiasi informazione».