POTENZA PICENA - È online il bando pubblico “Oltre il Giardino. Maturare competenze”, il corso executive rivolto a professionisti, esperti e operatori del settore per la cura e la gestione di parchi e giardini storici. Alcuni degli incontri del progetto nazionale si terranno nei giardini di Villa Bonaccorsi.

La formazione

Il corso si inquadra nell’ambito del programma gratuito di formazione continua e aggiornamento professionale “Oltre il Giardino”, iniziativa del Ministero della Cultura, curata e realizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali con il supporto di Apgi Associazione parchi e giardini d'Italia, e finanziata dall'Unione europea nell’ambito del Pnrr. “Oltre il giardino” propone due azioni di formazione continua e aggiornamento professionale: la prima è il corso executive rivolto a professionisti, esperti e operatori che già intervengono, con diversi ruoli e livelli di responsabilità, nei processi di cura e gestione di parchi e giardini storici del settore pubblico o privato, profit e no profit. Tra aprile e giugno, il corso prevede lezioni online e incontri in presenza in alcuni tra i più importanti parchi e giardini storici in Italia, partner del progetto: Reggia di Caserta, Reggia di Venaria, Museo Nazionale di Villa Pisani, Villa Durazzo, Giardino della Villa Medicea di Castello e appunto Villa Buonaccorsi di Potenza Picena. La selezione dei partecipanti avverrà tramite bando pubblico, aperto fino al prossimo 29 febbraio. La seconda parte è il corso base aperto a un’ampia e differenziata platea di destinatari, ideato per avvicinare e sensibilizzare ai temi del giardino storico, diffondere conoscenze teoriche di base e introdurre ai contenuti e agli strumenti di valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale.