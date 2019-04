Chiesti soldi ai cittadini, il Comune: «Attenzione, ci sono dei truffatori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - «Attenzione alle truffe!». A lanciare l’allarme, questa volta, è all’amministrazione comunale che parla di una serie di segnali che lasciano chiaramente pensare alla presenza di individui malintenzionati che utilizzano il nome dell’ente locale per raggirare cittadini inconsapevoli. «Sulla base di segnalazioni dirette di cittadini - ha spiegato in una nota il sindaco Noemi Tartabini - alcuni personaggi stanno facendo il porta a porta a nome di un’associazione, chiedendo una donazione in denaro e dicendo di essere autorizzati dal Comune. Attenzione! L’amministrazione Comunale non ha mai autorizzato, e non può autorizzare, nessuno ad interventi di questo tipo». Il sindaco facente funzione, invita infine i cittadini a «diffidare e a segnalare prontamente ai carabinieri o alla polizia municipale eventuali casi simili». La tempestività delle segnalazioni è ritenuta fondamentali anche dalle forze dell’ordine per individuare i truffatori.