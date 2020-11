Tartaruga caretta caretta di 40 chili trovata morta sull'arenile del lungomare centro

PORTO RECANATI - Una tartaruga caretta-caretta è stata trovata morta questa mattina, sull’arenile del lungomare centro. Diverse le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche e di Porto Recanati. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera - Delegazione di spiaggia di Porto Recanati insieme alla Protezione Civile locale. È stato accertato che l’esemplare, dalle dimensioni di oltre 70 cm di lunghezza carapace e per un peso di 40 chilogrammi circa, versava in cattive condizioni di conservazione. Dopo aver attuato le procedure previste per lo spiaggiamento di specie marine protette, la carcassa è stata recuperata e avviata allo smaltimento a cura di ditta specializzata. Sono eventi che, purtroppo, avvengono di frequente lungo le coste dopo le mareggiate.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI La Finanza sequestra in due negozi 300mila mascherine prive dei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA