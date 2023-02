Tartaruga spiaggiata muore per il freddo: trovata da una passante alla foce del Cesano

MAROTTA - Va a spasso sul lungomare con il cane e si accorge di una tartaruga spiaggiata. E’ successo nella zona sud della cittadina balneare, nei pressi della foce del Cesano. Qui la donna camminando ha notato un esemplare di caretta caretta, lunga un metro, ormai priva di vita. Probabilmente in seguito alle mareggiate di fine gennaio e per il brusco calo delle temperature in mare, la tartaruga non ce l’ha fatta.

«Ho avvisato la polizia locale e la capitaneria di porto – ha detto la donna – Mi hanno detto che sarebbe intervenuto poi il veterinario per constatare le cause del decesso. Mentre ero in spiaggia è arrivato un tizio che voleva portarla via insieme ai detriti di legno», ha scritto la donna inoltre sui social.

Già altre volte in passato le tartarughe di mare si erano spiaggiate. Erano visibili diverse ferite e incrostazioni sul carapace, non si esclude che possa essere finita contro le scogliere e aver riportati traumi fatali. Nel mondo, secondo il Wwf, esistono in totale sette specie di tartarughe marine e sono tutte a rischio di estinzione, minacciate dalla cattura accidentale e dalla distruzione dei siti riproduttivi.