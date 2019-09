Succulente olive a prezzi stracciati, ma sono già marcite: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Truffa con le olive a danno di alcuni ristoratori e gestori di locali della città. Individuati e denunciati due 50enni pugliesi che durante il periodo estivo avevano venduto a prezzi convenienti barattoli di olive in salamoia risultate avariate. Il fiuto investigativo dei carabinieri della locale stazione ha permesso a sgominare la coppia di truffatori che dalla Puglia era arrivata in città con un carico di olive non vendibili sul mercato perché avariate.Durante la stagione estiva i due si erano presentati in più occasioni in alcuni ristoranti della costa e in diversi locali proponendo olive in salamoia «strepitosamente grandi e prodotte da agricoltori pugliesi». Un prodotto che messo sui tavoli e servito agli aperitivi avrebbe fatto far fare ai gestori una gran bella figura. Un’occasione da non perdere vista l’apparente genuinità delle olive che si presentavano all’occhio dei commercianti come veramente appetibili. I due, tra l’altro, non avevano fatto fatica a piazzare i prodotti, venduti a prezzi stracciati. Un business che aveva fruttato alla coppia diverse centinaia di euro. Peccato però che quando i ristoratori aprivano i barattoli delle olive di qualità c’era ben poco. Il prodotto si rivelava immangiabile e già deteriorato.