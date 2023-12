Tra chignon, frecce super fashion e accessori vari, i capelli per le feste sono agghindati. La fantasia regna sovrana ma sempre con gusto ed eleganza. Un po’ anche per anticipare il new deal, l’anno che verrà. Secondo hair stilist e parrucchieri, sarà molto incentrato su semplicità e classe. A dare il là alle danze future, pensano intanto queste festività. Si comincia con le code basse ma anche i capelli lunghi, lisci e lucidi vanno fortissimi. Un assaggio beauty prima di passare direttamente al 2024 che si snoderà tra caschetti, shullet e tagli corti. Ma andiamo nel dettaglio.

Le acconciature

Il look che prevale fa rima con easy. Ecco, allora che, ormai da diverse stagioni, è la coda, soprattutto nella sua versione bassa, a farla da padrone: minimal, essenziale e ordinata, va bene per tutte le occasioni. E se poi volete colpire nel segno, lo chignon è tra le acconciature più richieste in questo periodo, tra i più quotati per i capelli lunghi e medi. Per essere al top, ci sono anche i capelli raccolti alti utilizzando, magari, accessori preziosi e speciali. Ne esistono per ogni gusto: per esempio, per capelli sciolti e lunghi, si può usare un cerchietto in velluccio con il fiocco , se invece i capelli sono più corti, si può ricorrere ad una veletta color rosso. E ancora, sempre a proposito di accessori, si possono utilizzare quelli con pietre per bloccare , per così dire, la fluente chioma. Quindi, tanto per non staccarsi dalla tradizione, anche uno chignon un po’ arruffato e fermato da un nastro rosso. Un altro must natalizio è la treccia: ci sono vari modi per indossarla su un capello lungo, in modo molto morbido oppure con un finish sleek e capelli ben aderenti alla testa. In alternativa, una treccia a corona. Ma i capelli lunghi possono restare sciolti, anche pettinati di lato o arricchiti con onde e boccoli. Anzi, a onore del vero, la versione sleek ovvero capelli lisci e lucidi, e vintage sono in cima alla classifica dei preferiti per queste feste.

Le tendenze 2024

L’anno che verrà sarà caratterizzato da molti gusti e visioni ma già alcuni trend si stanno manifestando. Molto si baserà su nuovi generi come lo shullet, cioè un mix tra mullet e shaggy ovvero un hairlook scalato che mette insieme le caratteristiche del caschetto lungo, lo shag, con quelle del mullet e cioè il taglio corto nella parte del capo e più lungo in quella bassa. Quindi, forme delicate che richiamano tendenze anni ’70 made in Uk. Quindi, c’è il caschetto, in tutte le sue forme: il taglio sarà scalato e disordinato. Quanto ai tagli corti, si assisterà ad una sorta di ritorno del corto molto femminile. Per chi ha i capelli lunghi, la scalatura è fondamentale e poi c’è la frangia, quella che crea uno sbilanciamento tra interno ed esterno o quella a tendina, molto bella anche con i capelli legati. E non dimentichiamo il ritorno agli anni ’90 con il long bo con riga centrale, stile Jennifer Ariston.

Le influenze coreane

Infine, il 2024 vedrà anche influenze coreane e, in tal senso, si parla di tagli scultura con righe centrali e onde in evidenza.