Gli portano via il borsello dal furgone mentre sistema i segnali stradali

PORTO RECANATI - Gli rubano il borsello con i documenti personali e qualche decina di euro durante il lavoro. Furto in pieno centro storico della città. E’ avvenuto martedì primo pomeriggio nel centralissimo corso Matteotti, di fronte al palazzo comunale. Vittima un operaio del Comune intento nel rifare la segnaletica tra corso Matteotti e via Pietro Micca. Erano da poco passate le 14 quando l’operaio si era rimesso al lavoro con il compito di ripristinare la segnaletica di alcune vie. In ultimo anche sotto al sedile fiducioso di averlo smarrito all’interno del mezzo. Del borsello, invece, non c’era traccia. Ieri mattina l’uomo ha denunciato il furto ai carabinieri della locale stazione di viale Europa.