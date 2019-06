Regolamento di conti all’Hotel House ferito un giovane pakistano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ennesimo regolamento di conti all’Hotel House. Ieri in tarda mattinata alcuni pakistani se le sono date di santa ragione in uno dei piazzali laterali (abituale luogo di spaccio) del palazzone di via Salvo d’Acquisto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di viale Europa guidati dal Luogotenente Giuseppino Carbonari e la Croce Azzurra di Porto Recanati. Identificati i coinvolti nella lite. Ferito lievemente in testa un giovane pakistano trasportato all’ospedale di Civitanova.