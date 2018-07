Un 27enne minaccia il suicidio sotto gli occhi dei genitori per una delusione d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Minaccia di suicidarsi sotto gli occhi dei genitori. Attimi di paura sabato sera verso mezzanotte a Scossicci. Un ragazzo di 27 anni, originario di Ancona, ha dato in escandescenze e per tutta la sera ha palesato intenzioni suicide. I familiari, impauriti dall’atteggiamento del figlio, hanno chiesto l’intervento dei sanitari e della polizia municipale.Appena arrivati sul posto i vigili urbani hanno accertato che la situazione era estremamente delicata. Il ragazzo rifiutava ogni forma di dialogo e ripeteva in continuazione che voleva farla finita. All’origine del malessere, con tutta probabilità, una delusione d’amore. La trattativa tra gli agenti e il giovane è durata oltre un’ora. Nel frattempo vicini di casa e familiari sono rimasti con il fiato sospeso. Alla fine il ragazzo è stato convinto da una vigilessa a farsi soccorrere dai sanitari che hanno disposto il trasporto all’ospedale di Civitanova. Pericolo scongiurato e familiari rassicurati.