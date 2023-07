Porto Recanati, valori patogeni esterni abnormi in mare: nuova ordinanza di non balneabilità per il tratto sud del Potenza

PORTO RECANATI - «Valori abnormi di patogeni esterni nelle acque marine». Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, ha resi noti i dati raccolti da Arpam in seguito ai controlli effettuati il 5 luglio sul litorale. «Il tratto interessato è lo stesso della ultima ordinanza - ha specificato il sindaco -. Conseguentemente è stata prontamente emessa ordinanza di non balneabilitâ per il tratto a sud del Potenza (350 metri a sud e fino al fosso Acquarolo, ndr)».

I parametri sono quelli relativi all’escherichia coli, già rilevati una decina di giorni fa e dove si trova anche uno stabilimento balneare.