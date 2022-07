Carica batterica troppo alta: fioccano i divieti di balneazione in Romagna, alle porte dellle Marche

RIMINI - Carica batterica troppo elevata, una situazione definita "anomala" Dall'Arpae: divieto di balneazione in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola, tra cui 26 tratti del riminese, proprio al confine delle Marche.

I valori anomal riguardano il superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli. In base ai campionamenti programmati di martedì scorso, Arpae ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura. Divieti a Goro (già rimossi), nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Il divieto per il rischio

di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, quando entrano in funzione gli scolmatori. Ma ora, data la perdurante siccità, il fenomeno resta senza spiegazione.