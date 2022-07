Maltempo, divieto di balneazione ad Ancona e Falconara: ecco dove e fino a quando

ANCONA - Maltempo nella Marche, si aprono gli scolmatori e ad Ancona e Falconara torna il divieto di balnezione. Per quanto riguarda il capoluogo dorico lo stop ai tuffi va da Palombina a Torrette, sotto al Cardeto e sotto la piscina del Passetto.

Bagnanti all'asciutto

A Falconara la balneazione è temporaneamente vietata lungo il litorale a sud della raffineria API (da Villanova fino al confine con il Comune di Ancona). Il mare sarà off limits fino a nuova comunicazione, solitamente attesa nell'arco di 48 ore. Non è certo la prima volta che i due comuni devono fare i conti con il problema dell'apertura degli scolmatori (causata dalle piogge) e lo stop alla balneazione. Un problema per tutti gli operatori balneari, nel bel mezzo della stagione estiva, e per i bagnanti costretti a rimanere "all'asciutto".