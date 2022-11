Dolore e sgomento a Porto Recanati, si è spento Federico Quintabà: aveva solo 28 anni

PORTO RECANATI - Cordoglio per la morte improvvisa di un giovane di 28 anni, Federico Quintabà. Il dramma si è consumato ieri mattina, 29 novembre, all'interno dell'abitazione che condivideva con il padre a Porto Recanati ed è stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme.

I funerali ad Osimo Stazione

Purtroppo per gli operatori del 118 non c'è stato niente da fare. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il 28enne senza riuscirci. Federico Quintabà era originario di Osimo Stazione anche se da qualche tempo con il padre si era trasferito a vivere in un appartamento che la famiglia aveva a Scossicci. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova. Per volontà del padre si procederà all'autopsia per chiarire i motivi che hanno portato al decesso del giovane. I funerali si svolgeranno venerdì mattina alle 11 nella chiesa Regina Pacis di Osimo Stazione.