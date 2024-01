Porto Recanati, rapinò una donna (davanti al figlio) armato di coltello: arrestato un 35enne

PORTO RECANATI I carabinieri di Porto Recanati, ieri pomeriggio (23 gennaio), hanno notificato a un uomo di 35 anni - residente nell'anconetano - un provvedimento di custodia cautelare in carcere perchè ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

I fatti

Le indagini sono partite dalla denuncia di una donna di origini marocchine che, nella sera del 3 novembre 2023, riferì ai carabinieri di essere stata avvicinata da un uomo armato di coltello, mentre si trovava in un parco con il proprio bambino piccolo. Il 35enne, brandendole il coltello al viso, le avrebbe intimato di consegnare i pochi contanti che aveva con sé. La donna, intimorita e preoccupata soprattutto per l’incolumità del proprio piccolo, non esitava a consegnare all’uomo i suoi pochi averi, richiedendo, subito dopo, l’intervento dei militari. L'uomo, al momento della notifica, si trovava già in carcere per una serie di altri reati.