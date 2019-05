La banda dei pezzi di ricambio depreda quattro auto di lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Raid nella notte nella centralissima via Montecatini. Nel mirino della banda di ladri i pezzi di ricambio di quattro macchine di grossa cilindrata, parcheggiate dai proprietari la sera prima nel parcheggio adiacente alle abitazioni. I mezzi presi d’assalto sono un Audi A4, una BMW 520, una Mercedes Gle ed una Kia Sportage. Portati via dispositivi di navigazione, impianti stereo, un computer di bordo, un volante ed un impianto di riscaldamento. Anche in questo caso gli investigatori sospettano il furto su commissione da parte di una banda di professionisti che sta prendendo di mira la città. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di viale Europa che da alcuni giorni stanno seguendo la parallela vicenda legata al furto di numerosi pezzi ed accessori avvenuta nel parcheggio di via del Cementieri qualche sera fa a danno di un commerciante porto recanatese.