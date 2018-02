Coppia lo aggredisce: anche un morso in faccia per rapinarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Cercano di derubarlo mentre attraversa il sottopasso pedonale che collega la strada statale 16 con il centro della città. Lui reagisce e viene morso in faccia. È accaduto ieri sera poco prima delle 20 nella zona sud di Porto Recanati. Vittima un giovane del posto che si stava recando in via del Gasperi dove ha sede l’ufficio del padre. Due gli aggressori , un uomo ed una donna, che il ragazzo si è visto piombare addosso alle spalle. Secondo quanto dichiarato dalla vittima mentre attraversava il sottopasso si è sentito strattonare e mettere le mani nelle tasche del giaccone. Il giovane ha provato a difendersi, cercando in tutti i modi di divincolarsi ma sarebbe stato trattenuto dagli aggressori. Un uomo lo teneva per i polsi ed una donna provava a derubarlo. Ad un tratto, vista la reazione del giovane, la donna lo avrebbe morso in faccia per poi fuggire verso la strada statale in compagnia del complice. Dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso di Civitanova per le medicazioni il ragazzo ha denunciato l’ aggressione ai carabinieri della stazione di viale Europa. È caccia agli aggressori.