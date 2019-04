Due ragazzini fanno pipì sui computer della scuola e postano il video sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENZA - I carabinieri della stazione di Pollenza hanno denunciato alla procura dei minori due ragazzini (14 e 16 anni), ritenuti responsabili di danneggiamento e furto. Questa volta le piattafoirme “social”, luogo di contatto tra i giovani, si sono rivelate dannose per loro. Dopo la denuncia di un dirigente scolastico per danneggiamenti di computer, anche con urina, e per furto di alcuni oggetti di modesto valore, i carabinieri di Pollenza hanno dato vita ad una serie di attività informative ed investigative di natura “informatica”, scoprendo che sui social “girava” un video che riprendeva i giovani mentre provocavano danni alla scuola. Le riprese, inequivocabili, poi spavaldamente ed ingenuamente “postate", hanno permesso la loro individuazione ed identificazione.