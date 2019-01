Trova tre baby ladri in casa, anziano spintonato finisce a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIOLO - Paura ieri pomeriggio a Petriolo, poco prima delle 19. Un anziano del posto si è trovato faccia a faccia con tre ragazzi che stavano cercando di introdursi nella sua abitazione. L’uomo, sentendo rumori strani, ha cercato di capire da dove provenissero. E una volta individuata la zona, si è avvicinato e ha notato il gruppetto di giovanissimi che stava armeggiando per tentare di intrufolarsi all’interno della casa. Subito l’uomo ha capito quello che stava accadendo e ha chiesto ragione al terzetto di cosa stesse facendo. Per tutta risposta uno dei ragazzi, sentitosi evidentemente incastrato, ha reagito improvvisamente in maniera violenta. Ha spintonato l’uomo, che è caduto a terra. A quel punto invece di fuggire, i baby ladri si sono appropriati delle chiavi della casa e poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri.