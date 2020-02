Pusher nigeriano condannato a 5 anni, l'indagine partita dopo la denuncia di una mamma-coraggio

MACERATA - Fu arrestato grazie alla segnalazione di una mamma-coraggio, condannato a cinque anni di reclusione il pusher Aaron Eremeuno. Il nigeriano di 23 anni dovrà pagare 20.000 euro di multa. Si è chiuso ieri il processo a carico di Eremeuno, il pusher che, quando sentì il fiato sul collo dei carabinieri guidati dal colonnello Michele Roberti, fuggì in Germania. Da lì, però, grazie a un mandato di arresto europeo spiccato dal procuratore capo Giovanni Giorgio, fu preso ed estradato in Italia. Ieri i giudici del collegio, presieduto da Daniela Bellesi, lo hanno condannato a cinque anni di reclusione, come chiesto nella scorsa udienza dal pubblico ministero Margherita Brunelli. Una volta depositate le motivazioni l’avvocato Paolo Sfrappini potrà valutare la possibilità di ricorrere in Appello.

Le accuse mosse a Eremeuno sono di aver spacciato molteplici quantitativi di eroina e marijuana a tossicodipendenti a Macerata, Civitanova e anche Porto sant’Elpidio. La mamma di uno dei ragazzi finiti nel tunnel dell’eroina aveva deciso di non restare a guardare, aveva scritto una lettera anonima ai carabinieri indicando un numero di telefono che ricorreva spesso tra quelli chiamati dal figlio. È stata quella lettera a dare il là alle indagini. Dagli accertamenti emerse che Eremeuno conosceva anche Innocent Oseghale (condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro).

