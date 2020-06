Si è spento Franco Siroti, ex consigliere comunale e infermiere al pronto soccorso

CORRIDONIA - Lutto a Corridonia. Si è spento, all’età di 74 anni, Franco Siroti: lascia la moglie Anna Pieroni e la figlia Serenella e le nipoti Giorgia e Adele. Personaggio molto conosciuto e per l’attività professionale – ha lavorato per 35 anni come infermiere nei reparti di Otorino e al Pronto Soccorso dell’ospedale di Macerata – e per l’impegno sociale. Siroti è stato per venti anni consigliere comunale con i sindaci Bevilacqua e Giustozzi. I funerali si svolgeranno alle 16 di oggi nella chiesa di Colbuccaro Alto, la salma è esposta al centro funerario Verdini di Corridonia. © RIPRODUZIONE RISERVATA