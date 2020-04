Malore fatale in nave a 19 anni, in più di mille collegati su Fb per l’ultimo saluto a Carlo

PORTO RECANATI - Lacrime e commozione, ieri pomeriggio, per l’ultimo saluto a Carlo Bartoli, il 19enne trovato morto in una nave di ritorno dalla Spagna, stroncato da un malore. La cerimonia, in forma strettamente privata per via delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria, è stata officiata al cimitero ed è stata trasmessa in diretta su Facebook sulla pagina dell’agenzia funebre Buffarini. Da casa vi hanno assistito più di 1.000 persone. A presenziare alla benedizione impartita da don Gabriele Crucianelli, erano presenti nel cimitero i familiari e un paio di amici del ragazzo, che hanno voluto ricordare il giovane chef con una lettera. «Carlo eri l’amico con la A maiuscola - le parole Alessandro Storani -. Stavolta sei partito senza salutare. Avevi ragione tu, bisogna godersi i momenti prima di pensare al futuro. Non è passato tanto tempo da quando ci siamo sentiti e già ci manchi. Questo è stato un viaggio diverso. Sei stato il compagno numero 1, quello di cui tutti hanno bisogno, quello che ci ha fatto capire il senso della vita e noi abbiamo avuto l’onore della tua amicizia. Noi porteremo indelebile il ricordo di te per sempre». Poi un lungo e toccante abbraccio con i genitori di Carlo: Giancarlo e Daniela. A seguire la diretta Facebook c’era tutta Porto Recanati. © RIPRODUZIONE RISERVATA