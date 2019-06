Schianto all'incrocio: quattro feriti paura per due bimbe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Schianto all’incrocio, quattro feriti tra cui due bambine. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, a Trodica di Morrovalle, nella zona tra la provinciale e il supermercato Eurospin. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Civitanova, una Skoda e una Opel Astra si sono scontrate. Nella prima macchina c’erano una donna e una bambina, nell’altra un uomo e una bambina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso. Feriti in maniera lieve gli occupanti delle due autovetture, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti.