Auto della Guardia di finanza si schianta con un'altra vettura e finisce contro una pianta. I due militari all'ospedale

MORROVALLE - Incidente stradale ieri verso le ore 19.30 in contrada Palombaretta nel territorio di Morrovalle. Coinvolta un’auto della Guardia di finanza e un’altra vettura condotta da una donna. La dinamica del sinistro è da accertare. Secondo le prime ricostruzioni l'auto su cui viaggiavano i due militari, dopo essersi scontrata con l'altra vettura, è uscita di strada ed è finita contro un albero.

I due finanzieri che erano a bordo della vettura di servizio sono stati soccorsi dagli uomini dell'emergenza sanitaria e trasportati all'ospedale di Macerata: per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione. Illesa la donna al volante della vettura, che ha rifiutato il trasporto all'ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute una pattuglia dellla polizia stradale di Camerino per gli accertamenti e una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

