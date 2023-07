Montelupone, incendio in una casa di contrada San Nicolò: vigili del fuoco in azione

MONTELUPONE - Incendio a Montelupone. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 20, le fiamme sono divampate in un locale al secondo piano di un’abitazione in contrada San Nicolò. Il rogo sarebbe partito dal retrocucina.

L'allarme



Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta ferita.