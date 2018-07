Incendio in un'azienda di materie plastiche: dipendenti evacuati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE – L’incendio è scaturito da un forno e per un po’ si è temuto un nuovo caso Orim: ma il rogo in un’azienda che tratta materie plastiche a Montelupone è stato fortunatamente domato.La scintilla è scattata poco dopo le 12, le fiamme sono state subito “aggredite” con gli estintori ed il sistema antincendio. Per precauzione, sono stati fatti evacuare i dipendenti dell’azienda. Sul posto sono subito arrivate le autobotti dei vigili del fuoco di Civitanova. Sul posto anche i carabinieri.