MONTE SAN GIUSTO Oltre 300 bambini hanno partecipato alla nuova edizione di Pompieropoli, organizzata in piazza Aldo Moro dall’amministrazione comunale insieme al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all’associazione dei vigili del fuoco in pensione.





Una giornata di divertimento, ma anche di formazione che si è aperta con il convegno sulle calamità naturali e sugli incidenti domestici, tenuto dal comandante Mauro Caprarelli e dal vicecomandante Mirko Mattiacci. «Ringraziamo i vigili del fuoco per aver scelto Monte San Giusto e averci dato una prima importante lezione sui pericoli che ci possono essere anche nelle nostre abitazioni – commenta il vicesindaco Gigliola Bordoni, in prima linea nell’evento di domenica mattina –. Grazie ai loro consigli abbiamo appreso i corretti comportamenti da seguire affinché le nostre case restino un luogo sicuro».

Nel pomeriggio, invece, la piazza si è trasformata in un campo prove dove i bambini hanno potuto cimentarsi nella discesa del palo, nell’arrampicata su una parete alta 5 metri e nel ponte tibetano. Uno dei momenti più emozionanti, però, è stata la simulazione di un vero incendio, che i bambini hanno potuto spegnere proprio come dei vigili del fuoco professionisti. Alla simulazione hanno partecipato anche ragazzi diversamente abili. Presenti in piazza anche numerosi mezzi in dotazione al comando provinciale, alcuni dei quali piuttosto rari da vedere in azione. «Siamo felici di aver chiuso la settimana di festeggiamenti con un’altra grande partecipazione di pubblico e soprattutto di bambini che hanno riempito la piazza – conclude il vicesindaco -. Oltre al comando provinciale e i relatori del convegno, vogliamo ringraziare l’associazione dei vigili del fuoco in pensione, ma anche l’ispettore antincendio Matteo Beccacece e il presidente Mario Merelli». Le Pompieropoli sono state pensate sin dal 2008 dall’associazione nazionale dei vigili del fuoco quale percorso ludico-educativo rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie che, durante la frequenza dell’anno scolastico, sono stati presenti agli incontri con gli informatori territoriali sui temi della divulgazione dei consigli sulla sicurezza.



In questo modo il bambino fa esperienza toccando con mano le diversità che possono presentarsi in momenti particolari del loro percorso di vita. Un’iniziativa dal grande valore educativo.