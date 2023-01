Il maltempo e poi la frana: via San Giacomo dalla messa in sicurezza alla chiusura

MONTE SAN GIUSTO - A causa delle abbondanti piogge cadute tra domenica e lunedì, ieri mattina si è verificata una frana importante che ha interrotto la viabilità in via San Giacomo. Gli operai del Comune sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la strada che è stata chiusa al traffico.



Ora il Comune dovrà procedere con un provvedimento di somma urgenza per realizzare un by-pass e rendere così percorribile l‘intero tratto di via San Giacomo, in attesa dell’intervento straordinario che richiederà dei tempi non rapidi. Si ringraziano i proprietari dei terreni confinanti la strada per la collaborazione necessaria alla realizzazione della viabilità provvisoria.