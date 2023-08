In montagna con i sandali, quattro giovani bloccati da una frana. Rabbia sui social: «Ora pagate i soccorsi»

Bloccati da una piccola frana a 2mila metri, non lontano dalla vetta della montagna, perché coi sandali non riuscivano a varcare i detriti. Ecco quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di Ferragosto a quattro padovani, due ragazzi e due ragazze, tra i 20 e i 30 anni, con un cane al seguito, a Forni di Sotto, Udine, nelle Dolomiti friulane.

La comitiva è stata tratta in salvo con un oneroso intervento dell'elicottero sanitario Fvg, con il tecnico del Soccorso alpino a bordo, che li ha raggiunti e recuperati con il verricello.

Il soccorso alpino

L'allarme è stato lanciato quando si sono accorti che non sarebbero riusciti a scendere a valle prima che arrivasse il buio. Il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia - regione dove non si pagano i soccorsi, nemmeno quelli per comportamenti inappropriati - ha lanciato un appello a recarsi in montagna seguendo regole di comportamento e un dress code sicuro.

15 agosto 𝑸𝒖𝒂𝒕𝒕𝒓𝒐 𝒈𝒊𝒐𝒗𝒂𝒏𝒊 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒄𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒂 𝑭𝒐𝒓𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝑺𝒐𝒕𝒕𝒐. 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒂... Pubblicato da Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia - CNSAS su Martedì 15 agosto 2023

La polemica sull'outfit

Ad accompagnare l'invito, l'emblematica immagine dei piedi nudi dei giovani dispersi e dei sandali da spiaggia indossati dagli escursionisti.

Fotografia che ha scatenato la polemica sui social, con più voci che ora invocano l'addebito dei costi del soccorso.