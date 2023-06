MONTE SAN GIUSTO - Allarme ieri a Monte San Giusto per una lite tra condomini. È successo in una palazzina nella zona del centro. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i due contendenti avrebbero litigato per questioni legate ad alcuni lavori da effettuare nella casa.



Intorno alle 13.30 il litigio sarebbe degenerato. Un condomino avrebbe estratto un coltello a serramanico e l’altra persona sarebbe riuscita a disarmarlo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Gli altri abitanti della palazzina, preoccupati, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno identificato i due condomini e ricostruito quanto accaduto. Anche la persona vittima delle minacce con il coltello, nel frattempo, aveva dato l’allarme al 112.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Omicidio a Fabriano, uccide il compagno, poi esce e lascia il cadavere in casa (come aveva fatto la sorella): «Mi sono difesa»



La notizia dell’accaduto si è immediatamente diffusa a macchia d’olio nella cittadina calzaturiera. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma, chiamati a ricostruire l’accaduto. Resta ora da vedere se la vicenda avrà degli strascichi sul fronte giudiziario. Grande lo spavento da parte dei residenti del condominio, richiamati delle urla delle due persone che stavano litigando.