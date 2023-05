MOGLIANO Si è spento a causa di un male che non gli ha lasciato scampo Dante Speranza. Aveva solo 51 anni ed era conosciutissimo tra Mogliano, Corridonia e Monte San Giusto. La prima era la città natale, dove vive ancora gran parte della sua famiglia e che infatti lo ospiterà per l’ultimo viaggio. La seconda era diventata la sua nuova casa con il matrimonio e vi era rimasto a vivere anche dopo la separazione dalla ormai ex moglie. La terza, invece, è quella che l’ha accolto lavorativamente, visto che era da anni stimatissimo dipendente comunale, ricordato da tutti come persona affabile e gentile. Tra i messaggi di cordoglio ufficiali del Comune, del Cosmari (dove lavora il fratello Gionata) e di vari amici e conoscenti, anche l’assessore ai lavori pubblici sangiustese Claudia Re ha voluto lasciare il suo ricordo affidandolo a Facebook: «Dante, è stato un vero onore conoscerti. A te che hai sempre mostrato il tuo grande animo buono con estrema discrezione, auguro di riposare in pace tra gli angeli. Ci mancherai».

Speranza lascia la mamma Anna Maria, il fratello Gionata, i nipoti Michela e Kevin, gli zii Domenico e Maria. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alla chiesa di San Gregorio Magno, con il corteo che partirà dalla casa funeraria del cimitero di Mogliano. In tanti si sono stretti alla famiglia del 51enne in questo momento di profondo dolore.