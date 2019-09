Renato, 99 anni e cuore grande: trova una borsa con i soli e la restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Trova una borsa con all’interno una somma di denaro lasciata sopra una panchina e la restituisce al proprietario. A compiere il bel gesto è stato il cittadino più anziano di Mogliano, Renato Germani di 99 anni. L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio. Il novantanovenne, il cittadino più longevo del paese, stava passeggiando quando ha notato una borsa da donna dimenticata su una panchina. L’uomo l’ha aperta e nel portafoglio ha visto che c’erano soldi e carta d’identità; subito quindi si è diretto verso il Comune per consegnarla direttamente al sindaco Cecilia Cesetti.Lungo il tragitto però ha incontrato una agente della polizia locale e ha lasciato a lei la borsa. Più tardi ha raggiunto anche il primo cittadino per sincerarsi che la borsa fosse stata restituita alla proprietaria. «Un gesto di grande civiltà è accaduto a Mogliano – dice il sindaco – un grazie speciale a Renato Germani. La classe non è acqua. Oggi gesti simili non capitano tutti i giorni».