Trova mille euro in chiesa ma li consegna subito al parroco

di Giulia Baldini

MACERATA – Trova mille euro in chiesa e li consegna al parroco. Il detto “l’occasione fa l’uomo ladro”, a Macerata è stato assolutamente smentito. Il riferimento è a quanto accaduto martedì scorso nella chiesa di Santa Maria della Pace. Durante il concerto organizzato in memoria della giovane Eleonora Giustozzi, dove vi erano tante persone ad omaggiare la 38enne scomparsa prematuramente, molto conosciuta non solo nel quartiere Pace ma in tutta la città, qualcuno ha distrattamente smarrito il portafogli.