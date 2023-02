"Matelica, oltre un secolo di calcio": attesi in città il presidente del Coni Malagò e il Governatore Acquaroli

MATELICA- Giornata speciale per la SS Matelica Calcio. Giovedì pomeriggio 9 febbraio alle 17 l’appuntamento è al Teatro Comunale Piermarini di Matelica per la presentazione del libro “Matelica, oltre un secolo di calcio”, realizzato dalla Geo Edizioni Srl. Ospiti d’eccezione per l’evento il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

L'evento

Sul palco, invitati dal presentatore Andrea Busiello, saliranno tutte le vecchie glorie biancorosse che hanno scritto pagine importanti della storia del club. Dagli anni 1950 fino ad oggi sarà una carrellata di emozioni con tanto di foto e video in sovraimpressione. Il Sindaco Massimo Baldini protagonista nella doppia veste di primo cittadino ed ex calciatore proprio della realtà biancorossa. La famiglia Canil, da sempre vicinissima alla città di Matelica e a tutto il territorio, ha fortemente promosso l’iniziativa: Mauro Canil e Sabrina Orlandi racconteranno in prima persona gli ultimi decenni biancorossi dove i risultati sportivi hanno portato la cittadina dell’alto maceratese alla ribalta nazionale. Presenti anche le telecamere di TVRS per un servizio dedicato: l’emittente marchigiana in questo lungo percorso ha sempre seguito da vicino le vicende dei biancorossi e non poteva mancare la presenza in un evento di prestigio come questo.