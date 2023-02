FERMO Se dalle parti del Conero è scoppiata la “Federico Melchiorri Mania” e ad Ancona si parla solo del Cigno di Treia, Fermo è in fibrillazione per il ritorno romantico al Recchioni di Samuelino Neglia. Cavalli di battaglia da derby. L’attaccante classe ’91 ha già esordito – 90 minuti completi – a Chiavari con l’Entella rompendo il ghiaccio il vista del debutto casalingo di domenica prossima. Un appuntamento sportivo che infervora la piazza, sia perché è una gara particolare, sia perché c’è da riabbracciare Samuelino. Amuleto, tra l’altro, quando si giocano i derby. Lo sanno i tifosi della Samb, quelli della Vis Pesaro, pure quelli del Fano.

I meccanismi

Questa settimana mister Stefano Protti e il suo staff lavoreranno per oliare meccanismi e incastri, per far sì che l’ingranaggio Neglia appena inserito possa funzionare senza attriti. Colui che a Fermo è tornato per la terza volta, è stato preso il 31 gennaio in prestito dall’Audace Cerignola, si è aggregato direttamente nel quartier generale di Olbia, dove i canarini si erano appostati in attesa di prendere un volo per la Liguria, e poi è sceso in campo con l’Entella dopo soli due allenamenti in gruppo. Giusto, perché di tempo da perdere non ce n’è mica e lo psicologo del gol, prima di tutto, è pure un calciatore intelligente: capisce le situazioni al volo. Si è piazzato a destra del tridente offensivo, ha provato ad accentrarsi, ha visto i suoi nuovi compagni parlare la sua stessa lingua, nonostante una sconfitta beffarda (2-0, ma palo di Maggio nel momento topico).

La conoscenza

Adesso affinerà la conoscenza per non indietreggiare di fronte a Melchiorri, che ad Ancona ha realizzato 4 gol in tre partite dopo il trasferimento dal Perugia ai dorici. I top player sono così. Samuelino, inoltre, diede già prova della sua rapidità d’inserimento in un contesto nuovo la prima volta che si presentò al Recchioni. Era il febbraio 2020, il Bari lo prestò alla Fermana e Neglia ruppe il ghiacciò al Riviera delle Palme dopo 48 ore. Più che il ghiaccio, ruppe direttamente la Samb curando definitivamente la Fermana di Antonioli. La prodezza da centrocampo con cui all’80’ beffò Massolo dopo rinvio impreciso di quest’ultimo è entrata nella storia: San Benedetto espugnata dopo 15 anni. Era lunedì 3 febbraio. Chicchetta non fine a se stessa: sì, perché poi la Fermana vinse pure con il Sudtirol, a Padova e pareggiò in modo beffardo con la Vis Pesaro. Fu l’ultima foto prima del Covid che distrusse un sogno, quando Neglia aveva già realizzato 3 reti in quattro presenze, l’ultima delle quali proprio alla Vis, su rigore, a proposito di derby. La stagione successiva la Fermana si riprese Neglia sfruttando le condizioni favorevoli da ultimo giorno di mercato estivo e il top player confermò i presupposti. In campionato siglò 11 reti, trascinò i canarini di Cornacchini ad una salvezza virtualmente centrata con due mesi d’anticipo e timbrò ancora una volta contro le marchigiane. Doppietta alla Vis Pesaro di Di Donato nel tardo pomeriggio del 23 dicembre 2020 – buon Natale a tutto viale Trento - rigore alla Samb di Zironelli nell’infrasettimanale di mercoledì 3 febbraio 2021 – 1-0 come 365 giorni prima, ma a campi e Massolo invertiti… - ed anche sigillo a Fano nell’1-1 di domenica 7 marzo 2021 contro i granata della parentesi Flavio Destro.

La riunione

Insomma, maltrattate tutte le nostrane del girone, anzi no. Si salvò solo il Matelica di Canil e Colavitto, due colonne portanti di questa Ancona: il 29 novembre 2020 al Recchioni fu Boateng a far scappare la Fermana e Calcagni a riprenderla, mentre il 21 marzo 2021 all’Helvia Recina fu disfatta. Vinsero i biancorossi con un netto 5-1 al cospetto di una Fermana appagata e quasi salva. In rete, quella domenica pomeriggio, pure Moretti, l’altro Federico dell’Ancona che con Melchiorri vive un momento dorato. Ma la Fermana ha Samuelino, il derby è già cominciato. A proposito, oggi si aprirà la vendita libera dei biglietti per assistere alla gara. Sarà “Giornata Canarina”, gli abbonamenti non varranno. Sempre oggi dovrebbe riunirsi il Gos che deciderà sulla presenza o meno dei tifosi ospiti al Recchioni.