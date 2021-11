Incendio in piena notte in una palazzina, portata in salvo anche una bambina di pochi mesi

MATELICA - Momenti di terrore quelli vissuti questa notte. Un incendio è divampato, poco prima di mezzanotte al primo piano di una palazzina in via De Gasperi a Matelica: i vigili del fuoco di Camerino subito intervenuti sul posto hanno fatto uscire, in via precauzionale, tutte le persone dall'ala del palazzo interessata dall'incendio e portato in salvo una bambina di pochi mesi di vita mentre erano in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Maxi rogo a Montecosaro in pieno lockdown: 66enne patteggia la pena

Sul posto 118, Carabinieri, azienda del gas e il sindaco di Matelica che ha trovato una sistemazione per la notte alle famiglie che non hanno potuto fare rientro nella propria abitazione. Si tratta del secondo grave incendio in appartamento nel Maceratese in 24ore. Verso le 9 di ieri i vigili del fuoco erano intervenuti anche nel Comune di Sarnano, contrada Campanotico, per il rogo scoppiato in due abitazioni al piano primo, di un edificio disposto su tre piani fuori terra. Tre persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del 118 e sono state trasportate presso l'Ospedale di Macerata per le cure del caso.

In quest'ultimo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolentino e Amandola, unitamente all'autoscala inviata dalla sede centrale. Due persone rifugiatesi sul balcone al secondo piano, sono state tratte in salvo prima dell'estinzione dell'incendio. Notevoli i danni riportati da due appartamenti tanto da rendere necessarie verifiche di stabilità. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA