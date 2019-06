L'ex sindaco indagato per peculato: sequestrati 45mila euro dal conto

di Alessandra Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Spariscono più di 45mila euro dal conto di una persona con problemi psichici, indagato per peculato l’ex sindaco Alessandro Delpriori. La Guardia di finanza di Camerino ha eseguito un sequestro di pari importo. Sul registro degli indagati sono iscritte altre due persone, un uomo di Fabriano e una donna di Cerreto D’Esi, a cui la procura contesta il reato di concorso in peculato. Proprio in questi giorni la procura ha chiuso l’indagine.